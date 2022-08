Rabyie CHERNI

Nous sommes la société INTERNATIONALE DE CARRIÈRE spécialisée dans l'exportation et la vente en gros ou par detail du marbre :,gris Foussana, beige thala et noire aziza en blocs, ou en plaquettes , dallages.

Nous vous assurons les meilleurs prix, une bonne qualité et de bonnes conditions.

J'ai vu vos performances nous vous offrons des prix des produits moins chers que vous avec la livraison gratuite.

Pour les plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Téléphone:+216 21041337

TUNIS