Rachel ANDRE

Http://vizualize.me/RachelAndre#



Associé fondateur, Salarié chez TIMWI Consulting [ www.timwi.com ]



- Une double compétence Architecture Technique Web / Méthodes Agiles

- Plus de 25 clients en 7 ans d'activités chez Timwi.

- Des missions d'audit, de conseil, d'expertise, de formation et de pilotage de projets.

- Des interventions dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, les média, l'industrie, les assurances, la banques, la distribution...



Mes compétences en mots clés:

- Agile, Agilité, SCRUM

- Javascript, Boostrap, Backbone.js, AngularJS

- JAVA, Play Framework, JPA

- C#, VB.net, PHP, ASP.NET MVC

- WCF, WPF, Linq, Silverlight, Entity Framework, Nhibernate



Mes compétences :

Javascript

Backbone.js

Entity Framework

Consultant

ASP.net

WPF

JPA

PHP

Avant vente

Java EE

JQuery

UML

Twitter Bootstrap

ASP.NET MVC

AngularJS

Scrum

Html5

NHibernate

Play!

NUnit

Scrummaster

SQL

Oracle

Java Platform

Informatique

Java