Rachel CASIMIR

ATELIER DE CRÉATION DE MOSAÏQUE D'ART



Atelier Stuc et Mosaic créé par Rachel, mosaïste et dirigeante. Entreprise dédié depuis 2004 à la :



- Réalisation de mosaiques dart sur mesure pour particuliers ou professionnels,

- Restauration de mosaique du Patrimoine historique.



L'atelier propose depuis 2019 la conception de jardin à la création de mosaique pour jardins.



Atelier affilié aux Organisations Professionnelles des Métiers dArt : Maison des artistes, Ateliers dArt de France, Métiers dart Provence Alpes Cote dAzur.



L'atelier réalise des mosaiques de tous styles.

Les matériaux les plus couramment utilisés sont : la pierre naturelle dont le marbre, les smalts vénitiens, la pâte de verre à la feuille d'or, etc. taillés de façon traditionnelle à la marteline.



L'atelier Stuc et Mosaic, situé dans les Alpes Maritimes, réalise des créations partout en France et à l'étranger.