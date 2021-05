Rachel DAOUDAL

Tout d'abord, bonjour à tous.



Titulaire du BTS MECP depuis 2018, je suis actuellement esthéticienne en institut de beauté.



J'ai commencé à m'intéresser au monde de la beauté grâce au maquillage. Les fameux tutos YouTube.. Ils m'ont permis de m'entraîner seule et découvrir le monde de l'esthétique. J'ai donc tout naturellement choisi d'entamer des études dans ce sens.



Après mon expérience en institut franchisé puis indépendant, je souhaite donner un nouveau tournant à ma carrière en me tournant vers mon ambition première : travailler pour une marque de maquillage afin de former et faire découvrir ce monde à mon tour.