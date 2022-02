Rachid ABQARI

D'expérience professionnelle vaste et variée, j'ai pu mettre en lumière et accentuer des capacités de gestion prompte de situations contraignantes et inédites et d'obvier les éventuels problèmes dans différents domaines.



Mes compétences acquise au cours de mon parcours :

Résolution de problème

Gestion de projet

Conduite de projets logistiques

Qualité en biotechnologie

Amélioration continue

Lean management

Supply chain

Maintenance monétique, électronique et informatique

Analyse fonctionnelle

Six Sigma, Maîtrise Statistique des Prcessus

Total productive maintenance

Analyse fonctionnelle et outils Lean production

Mathématiques

Sécurité électrique, sécurité incendie et premiers secours

Habilitation électrique bs

Anglais, espagnol et arabe

Atouts relationnels et rédactionnels