Rachid AISSAOUI

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NUMIDIA TV
- DIRECTEUR DE L''ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2018 - maintenant
NUMIDIA TV
- RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
2017 - 2018GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
CENTRE INTERNATIONAL DE PRESSE
- DIRECTEUR DE L'ADMNISTRATION ET DES FINANCES
2003 - 2016MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SALAIRES FINANCES ET MOYENS GENERAUX
METTRE A LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE AUDIOVISUELLE ET ECRITE TOUS LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS DU CENTRE LORS D'EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ORGANISES EN ALGERIE ET COUVERTS PAR LE CENTRE.
ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
- DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1987 - 2003MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES FINANCES SALAIRES ET MOYENS GENERAUX
MISE EN PLACE DES STRUCTURES ET PROCEDURES DE GESTION POUR UNE ENTREPRISE NOUVELLEMENT CREEE.
CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE
- CHEF DE SECTION ADMNISTRATION ET SALAIRES