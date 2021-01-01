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Rachid AISSAOUI

BADJARAH

En résumé

Aime relever les défis

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Budgets

Entreprises

  • NUMIDIA TV - DIRECTEUR DE L''ADMINISTRATION GÉNÉRALE

    2018 - maintenant

  • NUMIDIA TV - RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

    2017 - 2018 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

  • CENTRE INTERNATIONAL DE PRESSE - DIRECTEUR DE L'ADMNISTRATION ET DES FINANCES

    2003 - 2016 MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SALAIRES FINANCES ET MOYENS GENERAUX
    METTRE A LA DISPOSITION DES PROFESSIONNELS DE LA PRESSE AUDIOVISUELLE ET ECRITE TOUS LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS DU CENTRE LORS D'EVENEMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX ORGANISES EN ALGERIE ET COUVERTS PAR LE CENTRE.

  • ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE - DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

    1987 - 2003 MANAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES FINANCES SALAIRES ET MOYENS GENERAUX
    MISE EN PLACE DES STRUCTURES ET PROCEDURES DE GESTION POUR UNE ENTREPRISE NOUVELLEMENT CREEE.

  • CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE - CHEF DE SECTION ADMNISTRATION ET SALAIRES

    1984 - 1987 RESSOURCES HUMAINES ET PAIE

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel