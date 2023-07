Rachid DAMOU

Algérien de 59 ans, résidant à Boumerdes, libre de tout engagement.



Très Bon praticien comptable de l'écriture d'imputation à la clôture du bilan, possédant une expérience de plus de 32 ans dans la gestion comptabilité gestion du personnel et autres activités liées.



Maîtrise le nouveau système comptable et financier SCF, parfaite connaissance des logiciels de gestions comptable et paie.



Logiciel SAGE ( paie,comptabilité et immobilisation) .

Logiciel DLG ( PC Compta et PC Paie).

Logiciel Prodstar Adonis ( comptabilité).



Travaux assurés en toute fiabilité (déclarations fiscales G50,Liasse fiscale, 301 bis et autres...)

Déclarations parafiscales Cnas Das et autres



Sérieux, Organisé, méthodique et disponible.

REMARQUE : Accepte travail à mi-temps ou CDD



Mes compétences :

Comptabilité

Ressources humaines

Achats

Responsable achats

Comptable

International Financial Reporting