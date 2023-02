Rachid OUCHAOU

Etudes de droit et gestion. Commercial. 45 ans marié 2 enfants. Plus que tout vive la liberté et la différence, l'originalité et oser toujours oser voilà la seule issue possible. Vivre et innover dépasser les blocages des tout uns chacuns fussent'ils je ne sais quoi et alors rien de nouveaux à l'Ouest. Il nous faut inventer un autre monde où la réussite ne se mesurera pas qu'au niveau de son minable et réducteur revenu annuel on peut aller plus, mieux et plus fort. L'homme n'attend que ça lui ouvrir pour qu'il suive, prenons donc des chemins qui nous dépassent, nous font entrer en nous même que voulons nous l'argent? la puissance, l'Amour enfin peut être... N'est'il pas l'outil le plus puissant au delà de l'Homme même...