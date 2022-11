Rachid RACHID (TALHAOUI)

Enseignant depuis 25 années je dispense actuellement des khôlles en classes prépa aux lycées Saint-Louis,Chaptal et Fénelon en filières BCPST,MP*,MPI*,PC*,PSI*

J'enseigne actuellement au lycée Chaptal.

Pendant les vacances scolaires j'assure des stages intensifs en classes préparatoires au lycée Stanislas.

Je suis l'heureux père de 2 magnifiques enfants: Yasmine ,8 ans et Yanis, 1 an.





Mes compétences :

Informatique ( Les bases)

Physique des semi-conducteurs

Chimie physique

Physique quantique

Physique nucléaire

Physique théorique

Pjysique statistique

Mécanique des fluides