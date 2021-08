Rachid TLIMES

Monsieur TLIMES RACHID

Informations personnelles publiques:

de famille : Marié



Situation actuelle:

Secteur d'activité actuel : responsable-topographe

Taille de l'entreprise : 10 à 1000salariés

Fonction actuelle : Technicien-topographe

Nombre d'années à ce poste : 19 ANS

Nombre de brigade sous mes ordres : 4

Expérience Totale : tous type travaux génie civil



Etudes :

Dernier niveau d'études validé avec diplôme : Bac+3

Dernier diplôme : TECHNICIEN INFORMATIQUE , technicien topographe

Niveau d'études actuel : Bac+3







Expériences professionnelles :



*De 10/10/2014 a ce jour chef chantier echangeur znata avec sintram

Du 20/01/2014 au 08/10/2014 responcable et conducteur travaux chantier autoroute jadida Sidi smail

De 2007 au 09/2013 responsable topographe et metreur SGTM :

Du 03/2011 Au 09/2013 Travaux bâtiments marina 2 Casablanca _8 bâtiments du 16 étage

Du 02/2010 au 03/2011 travaux canal oued lihod tanger canal du 1,3 KLM a 4 pertuis

Du 01/2009 au 02/2010 travaux canal Fnidek canal du 1.7 KLM a 3 pertuis

Du 07/2007 au 01/2009 travaux TMSA port Tanger Med 1 travaux assainissement ;travaux routier ; bcr ;canal ;suivi de plan de renouvellement ;et vérification des plan ; encadrement technique d'activités pour topographe et chef chantier ,métreur ; projeteur



*2004 _2007 TRAVAUX PUBLICS

responsable topographe Salini . i Costruttori SpA



topographe travaux a rocade jebha_ beniboufrahe étude des variante suivi travaux terrassement ouvrage d art chef chantier travaux finition

encadrement technique d'activités pour topographe et chef chantier

montage du profil en travers , profil en long, calcule divers , et cubature, suivi de production des concasseurs





2001_2004 ONCF

Responsable topographe SPIE RAIL ; conducteur travaux et suivi travaux génie civil doublement de voie ferré sidi kacem_ meknes

suivi production des concasseurs

Coordinations avec bureaux techniques et chantier

2000_2001 ONCF

Topographe avec groupement guinovart _osha travaux renevlement voie ferré Kenitra_ sidi kacem et ouvrage d art à casa

Et suivi cours topographique à casa

1997_2000 ADM

Topographe avec groupement acs (enpc ocp bounati)

Travaux autoroute sidi allal bahraoui _khemeset

1996_1997 ADM

TOPOGRAPHE GROUPEMENT ITALSTRAD Salini . i Costruttori SpA

Travaux autoroute KHEMESET MEKNES

1994_1996 TRAVAUX PUBLICS

TOPOGRAPHE ENPC PROJET TRAVAUX DIVER ROUTE ,PONT , ASSINISEMENT ,LOTISEMENT





Loisirs : ; littérature ,pèche





Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés

Autocad (formation par l'Ecole chez Soi); Par autoformation : Open Office ; Word ; Excel ;clip ;piste Coordination d'équipes ; élaboration et suivi de projets ; gestion du personnel ; recrutement ; gestion de matériel pédagogique et de produits d'entretien ; prospection et suivi clientèle ; accompagnement de randonnées ; encadrement technique d'activités pour topographe et chef chantier: et programmations topographique

Remplacement du conducteur travaux pendant les repos

Suivi des travaux ferraillage bétonnages coffrage et terrassements General

Permis

Permis B



Langues

Français : Avancé

Anglais : quelques notion



Mes compétences :

CONDUCTEUR TRAVAUX

Topographie

chef travaux catenair

chef chantier lotissement

chef chantier ouvrage d art

chef chantier batument

prepartion et construction coufrage metalique

metreur