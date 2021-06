Rachida ABDI

Gérer la présence de son entreprise sur les réseaux sociaux, c’est bien mais encore faut-il avoir le temps de s’en occuper.

A travers Yamenis, je mets mon savoir-faire à votre disposition. Je suis en effet en charge de la gestion des réseaux sociaux , de la création de sites internet , de la refonte de sites déjà existants et de leur référencement par les moteurs de recherche

Vous promettre d’augmenter ou même de doubler votre chiffre d’affaire ou le nombre de clients, ce serait vous mentir. Je me fixe comme objectif d’augmenter le nombre de personnes qui visiteront votre site internet et en provenance des réseaux sociaux.

Je m'adapte aux besoins réels de l'entreprise ou la marque qui me sollicite, tout en respectant les objectifs de développement de l'entreprise qui fait appel à mes services.



Mes compétences :

Création de site web

Stratégie digitale

Réseaux sociaux professionnels

Communication online

Référencement internet

Référencement naturel

Social media

Social networking

Community management

E-commerce

Web analytics

Web 2.0

Webmarketing

E-reputation