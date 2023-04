Rachida CHBANI (RACHIDA CHBANI)

2000 à aujourdhui Jobcoach, MLXL Bruxelles

Techniques de communications professionnelles/Création des contenus et des outils de formation/Comment parler de soi/ Ecoute active Expression dynamique/Techniques dimprovisation/ Animateur créatif/Simulation dentretien dembauche filmée/Gestion de stress et du conflit/Valorisation des compétences/Analyse de la demande/Lestime de soi/Combattre la timidité/CV percutant/ La lettre de motivation à la carte/Animation de groupe/Conduite de réunion

Cursus et formations

2023 Formation en développement personnel

2022 Formation en gestion du stress

2001-2017 Techniques de communication, plusieurs formations,

1995-1997 Techniques administratives professionnelles, Interface 3

1989-1990 Formation en anglais et néerlandais, EPFC Bruxelles

1984-1987 Diplôme en techniques commerciales, Charles Buyl

1982-1983 Formation en comptabilité, ISM Mouscron

1981-1982 Candidature en littérature anglaise, Md V Maroc

1981 Bac en lettres modernes bilingues, Ibn Yassine Maroc



Au cinéma

Primée meilleure interprétation féminine Dans le second rôle au festival Jean Carmet en 2002

2021 L'inconnu, Rôle de la grand-mère, Peter Monsaert

2020 Le souffle de la lumière, second rôle, Mourad Boucif

2019 De beloofte van Pisa, Rôle de la mère, Norbert Ter Hall

2017 Tabula Rasa, Rôle de la mère, Jonas Govaerts. Kaat Beels

2016 La Route DIstambul, Rôle de la mère, Rachid Bouchareb

2015 Naim, CM Rôle de la mère, Deborah Ruffato

2015 Les Hommes dArgile, LM Rôle de la mère Mourad Boucif

2012 La famille Mahlouf, CM Rôle de la mère Mourad Boucif

2011 Vijfhoek, série Rôle de la mère Christian Vervaet

2010 Dis-moi maman, CM Rôle de la mère Rachida Chbani

2009 Sac de nœuds, CM Rôle la tante Eve Duchemin

2007 UCM, LM Rôle de la mère Farid Mettioui

2006 Firmin, LM Rôle de la mère Dominique Derrudère

2005 Omar, CM Second rôle Youssef Balout

2004 Diversité, CM Second rôle Tony Chiccinato

2003 Beaucoup de Bruit, CM Premier rôle Ismail Saidi

2001 Destin Tracé, CM Second rôle Hachimiya Ahamada

2000 Au-delà de Gibraltar, LM Rôle de la mère Mourad Boucif



Au théâtre

2002 Richard III

2003 Le Dragon

2005 Labnat « Les filles »



Expériences artistiques

2022 Présidente du jury festival international Midelt

2018 Membre du jury au festival dAntananarivo/Madagascar

2017 Membre du jury Festival Cap Spartel, Tanger

2016 Présidente du jury du festival du film de Casablanca

2014 Membre jury votant « Les Magritte du cinéma », Bruxelles

2013 Membre du jury festival du film du sud, Sidi Ifni

2013 Co-créatrice du dossier pédagogique du « Le retour du fils

2012 Directrice de production du film « Les Hommes dArgiles »,

2011- 2017 Fondatrice et Directrice artistique festival AFLAM du Sud

2011-2017 Directrice artistique Angel Ciné, asbl

2002-2011 Directrice artistique dImagifilms

2010 Présidente du jury au festival documentaire à Casablanca

2009 Membre du jury au festival Vaulx-en-velin/France

2009 Créatrice du dossier pédagogique « Tu te souviens dAdil »

2006-2011 Directrice artistique Festival du Film Arabe de Bruxelles

2005 Directrice artistique au festival Métrovision à Bruxelles

1998-2004 Animatrice théâtrale



En tant que réalisatrice

2023 Code rouge, court métrage, 15 min

2019 Le Verdict de Lucifer, court métrage, 15 min

2017 Belgique/Dun mur à lautre, court métrage, 15 min

2013 Belgique/Maroc-UE/BILAL, court métrage, 8 min

2010 Belgique/Maroc, Job de rêve, Head Hunting, sitcom, 20 min

2007 Belgique/Ça commence comme ça, court métrage, 6 min



Formations artistiques

2013-2015 Réalisation cinéma, CinéCours, Québec

2009 Assistant réalisateur, Image Films, Bruxelles

2009 Initiation au montage de film, Sidimédia, Bruxelles

2010 Prise de son, Fantômes du son, Maroc



Autres réalisations

Lauréate de la Fondation Roi Baudouin pour le projet « Les femmes musulmanes et les tabous »

Chercheuse pour le centre Oumar Khayam « Les femmes marocaines de la première génération »

Chercheuse pour Cindy Jadot « Les jeunes marocaines et la pudeur »

Nominée à RTL pour le pichdating pour le projet de sitcom « Job de rêve



Connaissances linguistiques

Français Parfaite maitrise

Arabe Langue maternelle

Anglais Assez bonne connaissance

Néerlandais Bonne connaissance