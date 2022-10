Radia KHATTAB

Jeune fraîchement diplômée titulaire d'un master en logistique et gestion des plates-formes, d'une licence professionnelle en logistique et commerce, d'un brevet technicien supérieur en management commercial et d'un bac en sciences de gestion comptable. Rigoureuse, polyvalentepolyvalente, motivée et désireuse d'avoir une opportunité pour intégrer le marché d'emploi et mettre au profit des entreprises intéressées par mon profil mes compétences et expériences acquises au cours de mon parcours professionnel.