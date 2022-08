Radouane MOUHSIN

Objectif



Travailler dans un environnement motivant, permettant des prospects d’évolution tout en apportant une valeur ajoutée a l’entreprise.



Profile



Motivé, dynamique et professionnel avec un talent de maitrise rapide des nouvelles responsabilités . Capable de travailler productivement dans un environnement d’équipe .



Mes compétences :

établir les situations comptables périodiques

justification et analyse des comptes

Assurer la gestion de trésorerie et établir les bu

Etablir les déclarations fiscales courantes et ann

- Enregistrer les opérations comptables

tenir les tableaux de bord et des statistiques. -

Annalyse fianciere ,gestion de production et de st

Service clientèle