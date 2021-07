Radulescu VALENTIN (TC NETWORKS)

Je représente la sociétée TC NETWORKS, spécialisée en la réalisation de réseaux de télécommunication avec des câbles en fibre optique.

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans la réalisation de travaux de réseaux de télécommunications en France et en Roumanie, la qualité d'exécution est pour nous une priorité.

Nous disposons du matériel et des équipements nécessaires à l'installation de câbles sur support aérien ou souterrain, ainsi que du matériel pour fair les mesurements optiques.

Nous souhaitons collaborer avec des entreprises qui construisent des réseaux de fibre optique.