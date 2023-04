Ingénieur certifié en JAVA OCJP .



Diplôme master Informatique et télécommunication de l'Université Paul Sabatier, Toulouse, Projet validé à l'institue de recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) à l'équipe SIG(Système d'Informations Généralisé) : Big Data the next step R++.





Majeur de promotion master genie logiciel en Tunisie,



Actuellement ingénieur étude et développement JAVA chez Vermeg, Je travaille sur la solution Megara,solution de gestion de l'activité titres et instruments financiers.