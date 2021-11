Raf MONTEAU

Raphaële, mère de deux enfants, installée sur Lyon après 18 années passées à Paris dans le secteur de la télévision, et de la prestation de service dans l'audio visuel.

Profil : commercial / chargée de production.

Autres horizons recherchés, en mettant à profit mes qualités d'organisation, de gout pour les challenges, de capacité à s'adapter, de réactivité et un bon relationnel aussi bien avec les clients qu'au sein d'une équipe.



Mon souhait ; être utile et efficace à la réussite en équipe d'un projet, de challenges et d'objectifs.profil commercial



Mes compétences :

Assistante de Direction

Commercial

Production

Communication

Audiovisuel

Assistanat de direction

Gestion de projet