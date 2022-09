Rafik OULEBSIR

Octobre 2007 –janvier 2009 :

Recruté pour le projet transfert Alimentation en eau potable du couloir AKBOU BEJAIA à l’ETRHB HADDAD

En qualité d’ingénieur au groupement ASTALDI-ETRHB.

Chargé de l’Etude et suivi de la partie Equipements, Calcul Hydraulique et conception 3D.

Janvier 2009-Mars 2009 :

Recruté en qualité d’ingénieur de suivi a l’entreprise international ELECNOR au projet de raccordement aval de la station de déssalement de l’eau de mer TLEMCEN.

Mars 2009 à Aout2011 :

Recruté pour le projet transfert Alimentation en eau potable du couloir AKBOU BEJAIA à l’ETRHB HADDAD

En qualité de Coordinateur des Etudes Hydrauliques au groupement ASTALDI-ETRHB.

Chargé de l’Etude et suivi de la partie Equipements, Calcul Hydraulique et conception 3D.

Novembre 2011 a ce jour :

Recrute au ENTREPRISE D’ETUDE & REALISATION TOUTES BRANCHES DU BTPH BELMEHDI SALAH en qualité Ingénieur en Chef Responsable Technique.



Mes compétences :

Covadis

Autocad

EPANET

Cevimod

Cevil 3d 2012

Aft impulse

LOOP

Autocad Covadis

3D Studio Max

Civil 3d