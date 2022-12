Rahner CARPEL

Je m'appelle Rahner; je suis un étudiant de la Science de la Maîtrise Personnelle et je suis un professionnel du marketing relationnel.



Le marketing relationnel qu'est-ce que c'est ? Nous avons tous vécus une expérience, bonne ou mauvaise. Ensuite, nous partageons cette expérience autour de nous.



Maintenant imaginez. Si vous pouviez gagner en plus de l'argent en faisant cela est-ce que vous voudriez peut être savoir comment ?



Pour savoir comment, vous pouvez me contacter.



Mes compétences :

Communication

Leadership

Entrepreneuriat

Gestion financière