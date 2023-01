Raidgamer RAIDGAMER (RAID)

Bonjour je vous présente ma chaîne comme présentateur de jeux vidéos. Avec comme contenue du gameplay et découverte exclusif des jeux sortie sur pc du plus récent au plus ancien dont je vous mettrez les liens de l'achat. Cette chaîne a comme contenu les gros titres des jeux AAA. Mais aussi des petits titres créés par des indépendants. Je travaille aussi sur la présentation des miniatures de chaque vidéo, ainsi que le descriptif et leur tags. N'hésitez pas si le contenue de cette chaîne vous plaît, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. À très vite !