Je suis diplômée d'une licence MIASHS ( Mathématiques Informatique Appliquées aux sciences humaines et sociales) à Toulouse. Actuellement, je suis en formation projet pro au LRF ( Lieu Ressource et Formation) à Toulouse dans le but de travailler mon projet professionnel. Je travaille ce projet dans le but d'intégrer un master MEEF pour l'année prochaine (2022-2023).