Rajaa HELWANI

Madame , Monsieur,

j’ai le plaisir de vous adresser ma candidature au poste de ‘Formatrice en langue Arab Litteraire’.

Je suis Syrienne et je maîtrise parfaitement cette langue à l’oral comme à l’écrit et serai ravie de l’enseigner aux professionnels et étudiants qui font appel à votre société pour apprendre ou améliorer leurs connaissances dans cette langue étrangère qui m’est chère.

Dans l’attente de votre réponse,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très respectueuse considération.



Mes compétences :

Bureautique : Microsoft Office : Word, Excel, Pow

Corel Draw, Instant Artist, Adobe Photoshop;

Power point

Comptabilité : (Sun System and Al Rashid System)

Utilisation des méthodes moderne dans la formation