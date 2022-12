Investisseur et entrepreneur



Diplômé de l'IIT Delhi, Rajat Khare est un serial entrepreneur. Il a investi dans les nouvelles technologies à l'origine de la 4ème révolution industrielle : l'intelligence artificielle (IA), les drones, la robotique, la réalité virtuelle et l'analyse des Big Data en Europe et en Asie.

Il est également l'auteur de plusieurs livres sur l'entrepreneuriat.



Ses passions : le yoga Vipassana et le ski.