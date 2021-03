Rajneesh Phokeer est licencié en droit de lUniversité de Londres. Admis comme Avocat au barreau de Maurice et en Nouvelle-Zélande comme enrolled Barrister & Solicitor, il détient aussi un Master en Services Financiers et Risques obtenu en Ecosse. Il est également diplômé d'un Master 2 en Droit International Economique de la Faculté de Droit et Science Politique, Université de Toulouse.



Rajneesh Phokeer dédie son expertise à la facilitation des affaires au sein de lEconomic Development Board. Il intervient plus particulièrement dans la simplification des procédures administratives dans divers secteurs d'activités économiques grâce aux programmes d'appui du World Bank sur lamélioration du climat des affaires à Maurice.



Il dispose également dune forte expérience dans le domaine de la promotion et de la facilitation dinvestissement dans le secteur des services financiers et a aussi été impliqué dans la règlementation et surveillance prudentielle du secteur des services financiers non-bancaire.