Bonjour je suis Ralph NGNODJOM, j'ai 20 ans et je me repose essentiellement sur 3 piliers. Tout d'abord ma formation. En effet je suis actuellement élève ingénieur en 3ème l'EPF en formation généraliste avec comme branche de spécialisation le génie industriel axé Supply Chain. En parallèle , je suis un micro master en Supply Chain management proposé en ligne sur la plateforme EDx par le MIT et je suis également certifié Excel, Word et PowerPoint 2013.

Ensuite, le second pilier se décline comme étant les expériences m'ayant conduit à mon choix de formation.

Enfin, le dernier pilier ce sont les soft skills qui me caractérise le mieux. En parlant de ça je peux ainsi vous dire que j'ai le sens de l'organisation; je lai prouvé à plusieurs reprises lors des projets que j'ai managé, leurs réussîtes en témoigne. Mes proches me voient par ailleurs comme quelqu'un de fiable; certainement parce que j'ai toujours à cœur d'agir dans l'intérêt des autres. Mais à côté de ça je me qualifie également comme quelqu'un d'ambitieux car j'aspire à toucher les sommets, tant mon objectif c'est de contribuer durablement durablement au développement des technologies pour faciliter la vie des hommes.

Les stages que j'ai effectué à la SABC ainsi qu'au resto du cœur mont permis d'acquérir des compétences logistique notamment en ce qui concerne la gestion des flux d'approvisionnements et la réduction des stocks.

En plus, les différents projets qu'ils soient de nature scolaire ou entrepreneuriales ont aiguisés mon sens de la gestion de projet.

Comme je vous lai dit au début je suis certifié Excel 2013. Je suis ainsi capable d'analyser un jeu de données avec Excel à travers des tableaux croisés dynamiques ou autre et pouvoir en tirer des résultats.

Je peux également prendre en main de manière basique un ERP tel que SAP, j'ai quelques notions dessus.

Par ailleurs; je maîtrise un peu la suite logiciel Google et j'ai déjà eu à faire un projet de création de la base de données d'un réseau de clinique ce qui ma permis d'un prendre en main les logiciels VBA et SQL tout en améliorant ma compréhension et mon utilisation des macros.

À cote de cela lors de mon stage à la SABC j'ai acquérir compétences en Lean management notamment en manipulant le tableau PDCA de l'usine et en vérifiant le 5S de l'usine.

Enfin je dirais que j'ai une très bonne maitrise du français et une maitrise suffisante de l'anglais.