Ralph Pelry PIERRE

Je suis détenteur d’un diplôme de Master 2 Architecture des Systèmes d’Information et Communication, avec plus de 7 ans d’expériences dans la gestion de réseaux informatiques et l’administration des bases de données : Conception et réalisation des applications visant à automatiser les taches répétitives, création, modification et désactivation des comptes utilisateurs, assignation des droits d’accès aux utilisateurs, installation et configuration de logiciels de systèmes d’exploitation, soutien technique auprès des utilisateurs.



Mes compétences se résument ainsi : habilités d’analyse, esprit de synthèse, bonnes aptitudes de communication, capacité de travailler en équipe, sens critique et capacité à prendre des décisions, autonome, grande capacité d’adaptation et d’apprentissage, dynamique et facilité d’apprentissage.



Mes compétences :

Réseaux

Base de données

Systèmes d’information