Ramata MALKIA (SOW)

Suite à un BAC STMG (anciennement STG), j'ai fais le choix de me consacrer au monde professionnel. Je travaillais d'ailleurs pendant mes études, comme beaucoup de jeunes au lycée. Ce qui m'a permis d'expérimenter plusieurs métiers et d'en tirer des compétences qui pourront me servir dans n'importe quel domaine d'activité.

J'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration en tant qu'équipière polyvalente avant de devenir en parallèle formatrice. Un poste qui, en plus de développer la rigueur et l'esprit d'équipe en moi, m'a permis de savoir gérer les situations de stress.

Puis j'ai cumulé des petits contrats en tant que livreuse, factrice, préparateur de commandes, agent de traitement textile hospitalier et animatrice. Autant d'expériences aussi enrichissantes les unes que les autres.

J'ai également occupé le poste d'assistante administrative pour une courte mission de remplacement avant d'être recrutée en tant que conseillère client pour une banque en ligne. En plus de la gestion des demandes et réclamations clients, j'avais comme mission de gérer administrativement les dossiers client, le back-office ainsi que d'assurer la fidélisation client.

Je suis aux aguets pour relever de nouveaux défis.

En effet, je souhaite me former pour devenir assistante de direction. Et pour cela, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir en contrat de professionnalisation. Je suis ouverte à toute proposition.