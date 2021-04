Actuellement chef d’equipe de conception, je suis passionné par le domaine de recherche et développement mécanique en tout ce qui est conception et calcul mécanique (calcul des éléments finis). J’ai élaboré avec succès plusieurs projets qui m’ont permis de bien améliorer mes compétences techniques. Mon objectif est d’acquérir des nouvelles compétences et évaluer et se charger des responsabilités.

Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle afin d'enrichir mes connaissances et d'avancer dans ma carrière.





Profil GRABCAD (projet 3D) : https://grabcad.com/rami.chraiti-1/projects



Compte YouTube (Tutorial CAO .DAO):

https://www.youtube.com/channel/UCizJxjfjTzrxJr_bgQ0_DWQ



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint , Camtasia Studio ;

CATIA

Anglais technique

Oracle Database

TopSolid

AutoCAD

SolidWorks

CAO

Simulation numérique

Moldflow