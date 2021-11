Rami SAMOUT

Je suis un futur ingénieur informatique de 25 ans spécialisé dans la business intelligence. J'ai travaillé

avec des personnes de différents horizons et j'ai réussi à collaborer pour créer de

grands projets. C'est ainsi que j'ai développé de grandes compétences générales et

le sens du leadership et que ce qui me fait, en plus de ma personnalité amicale, un

grand communicateur et une personne fiable. J'ai également été un membre actif

dans différents clubs ce qui m'a donné un sens de la vie professionnelle et une

capacité à gérer sous pression différentes tâches en même temps. Je suis une

personne enthousiaste, très ambitieuse et très motivée. Je suis très dévoué à tous

mes objectifs. Je ne crois pas aux limitations et restrictions : je suis convaincu que

grâce au travail acharné et à la créativité, tout est possible. Et c'est pourquoi mon but

ultime est d'aider à créer un monde meilleur pour nous tous grâce à la magie des

nouvelles technologies.

Je suis un passionné de business intelligence et de data science. J'ai rejoint Esprit

Big Data Club , qui est un club spécialisé dans la collection des donnés et leur

visualisation pour des buts bien demandé, où je suis passé de simple membre à

responsable en président.

Grâce à mon expérience dans Big Data Club, j'ai appris à m'intégrer dans un groupe

d'individus multiculturels et j'ai développé de grandes compétences et un grand sens

du leadership quand je suis devenu président et que j'ai gagné les élections.

Un ancien athlète; J'ai appris la patience de mes compétitions et l'importance d'une

bonne planification et de la lutte pour mes objectifs jusqu'à la toute fin



Mes compétences :

Business intelligence

Data mining

Data science

Java

R

Python

C/C++/C#

Sharepoint

Sql/Nosql

Plsql