Randrianantenaina SOLOHERY

En Tant que Référenceur SEO, je m'occupe des tâches suivantes

faire un audit technique de site et optimiser le site web (on page & off page)

sélectionner les mots clés les plus pertinents pour le référencement

Créer - optimiser une fiche d'établissement Google My Business pour le référencement local

mettre à jour la liste de mots clés utilisés pour suivre l'évolution des tendances de recherche des internautes.

Intégrer des articles optimisés SEO dans les blogs (Wordpress, prestashop... ) afin de positionner le site sur la première page des moteurs de recherche.