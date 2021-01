Raouf Abdennebi

Titulaire d’une licence fondamentale en économie en spécialité « monnaie, finance et banque » délivrée d’école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis en 2012.

Ma première expérience professionnelle et les différents stages que j’ai pus effectués dans des établissements tels que le banque de Tunisie et société Ulysse de construction générale m’on permit d’acquérir une rigueur et une flexibilité nécessaire à l’acquisition de la nouvelle méthode du travail ainsi qu’un grand sens de la communication et une certaines facilité d’adaptation au sein d’une équipe.



Mes compétences :

Flexibilité

Adaptabilité

Autonomie professionnelle