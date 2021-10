Raouia MEDDEB (KACEM)

Ingénieur en informatique fiable et désirant évoluer professionnellement dans le secteur de l'informatique, je m'efforce d'accomplir mes missions avec détermination, dans le respect des consignes et recommandations des collègues et supérieurs en vue de l'amélioration continue du service. Possédant une double casquette, j'interviens aussi bien sur la partie informatique que sur la partie dédiée à la télécommunication.