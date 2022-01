Expert ARD (assistance respiratoire à domicile) je forme et encadre les intervenants du secteur afin de garantir la meilleure qualité de prestation.

Pédagogue et à l'écoute,

J'apprécie avant tout de mettre mon empathie, mes connaissances et mes compétences au service des patients et de leurs soignants.



Mes compétences :

Oxygen Therapy

Assistance respiratoire

Ventilation assistée

Management

Formation