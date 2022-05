Raoul SAMARANI

Diplôme dingénieur en génie mécanique et M2 en ingénierie du design industriel. À la recherche dun CDI à partir de Septembre 2022.



Gagnant de l'INFINITI Engineering academy 2019 - région Moyen-Orient parmis 850 candidats.



Vision axée sur le client avec une perspicacité dans divers domaines, animé par la curiosité et possédant de solides compétences en matière de travail d'équipe, d'organisation et de communication. Expérimenté dans le travail dans un environnement culturel diversifié. Résolveur de problèmes et penseur hors du commun. Performant sous pression et possédant de solides compétences techniques et administratives.