Raoul SIMO POKAM

Contacts: tel : (+237) 676028353 ; (+237) 697917442. Email : simporaoul@gmail.com. Pseudoskype : simo raoul. Je suis un challenger et ne recule devant rien pour faire face à mes objectifs commerciaux qui sont le point focal de la survie des organisations.De plus, je me perfectionne naturellement dans le management des ressources et des équipes dont je gère (les hommes) ceci grâce à mon immense capacité d'adaptation. Mais je sais que le fait d' étoffer mon relationnel est un plus voir une de clé de réussite des carrières professionnelles surtout dans mon domaine d'activité.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Life Insurance

Marketing management

ventes b to b

customer relationship management

gestion Clientèle

stratégie commerciale

marketing service

développement des ventes

processus de développement des entreprises à l int

études de marché

business plan

Key account management

territory management

négociations commerciales

Élaboration des courbes de vente périodiques

fidelisation de la clientèle

entretien et suivi de portefeuilles clients

Marketing relationnel

marketing direct

marketing opérationnel

Négociation commerciale

Gestion des stocks

Strategie d'internationalisation

Marketing international

Etudes de marche a l'international

Gestion et analyse de l'information

Communication stratégique

Communication externe

Communication interne

Communication online

Communication écrite

Communication orale

Marketing stratégique

Recherches

Conception des recherches

Analyse des recherches

Recherches en ligne

Rédaction de livres

Positionnement marketing