Raphaël BELLY

Intéressé(e) par un nouveau profil ?

Fort d’une récente expérience de deux ans et demi dans le domaine de l'impression en tant que contrôleur fichier pour l’entreprise Realisaprint.com je maitrise parfaitement les 2 premières étapes de la chaîne graphique qui sont la création d'un fichier optimal et le prépresse. Je sais également gérer de nombreuses commandes clients et les fichiers attachés, et je possède une bonne expérience de ce qui peut poser problème à l'impression d'un fichier. Je maitrise parfaitement les logiciels Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign ce qui me permet d'avoir un esprit créatif. J'utilise aussi très souvent Adobe Lightroom étant passionné de photographie.



Mes compétences :

Gestion de commande

Création graphique

Photographie

Gestion d'appels entrants et sortants

Chaîne graphique

Contrôle de fichier pour impression

Microsoft Outlook

Adobe Lightroom

Gmail

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Mac OS

Microsoft Word

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Email

Microsoft PowerPoint