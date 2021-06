Raphaël BLET

Ingénieur process safety sur un site pétrochimique, puis ingénieur conseil HSE/Risques industriels au sein d'un bureau de contrôle, je souhaite aujourd'hui m'investir sur un site industriel.



Référent en matière QHSE, mon expérience et mon expertise porte sur la conception et la mise en œuvre de la politique de l'entreprise en matière d'environnement, de sécurité industriels et des conditions de travail. Et plus précisément sur :



La conception et le déploiement dune politique QHSE :

Définition des objectifs et du plan d'action en fonction du contexte réglementaire (législation, certifications).

Maîtrise de la réglementation relative à la sécurité et lenvironnement. Connaissances des normes (ISO9001/14001/45001, OHSAS 18001).



Le diagnostic QHSE sur les projets de l'entreprise :

Conseiller concernant la conception du site, le choix d'équipements, matières premières, méthodes de travail. Etre support opérationnel en termes de conformité des installations.

Rédiger des rapports (calculs d'impact,..) et présenter les scénarios à risque.

Maîtrise des techniques d'analyse de risques (Amdec, APR, Hazop...).



La mise en place et le suivi opérationnel de la politique QHSE :

Conception d'outils de sensibilisation (accueil sécurité, supports de formation, signalétiques, causerie sécurité, gestion des déchets...) relatifs à la prévention des risques.

Mise en place d'outils et d'indicateurs pour mesurer la performance de la prévention.

Réaliser des contrôles, des audits internes et externes.

Assurer une veille juridique et réglementaire en matière de QHSE.



L'animation des relations internes/externes :

Concevoir et animer des actions de formation et de communication en matière de prévention.

Informer et accueillir les partenaires extérieurs (Administration, organismes de contrôle réglementaire, de certification).

Répondre aux autorités : documents techniques, dossiers administratifs obligatoires (Etudes de dangers, Plan de prévention, demandes d'autorisation).



Mes compétences :

Norme ISO 9001

HAZOP/HAZID

SEVESO 3

Classement ICPE

Sécurité industrielle

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Conseiller en transport de matières dangereuses pa

Audit de conformité réglementaire

Politique QSE et système de management de la quali

Norme ISO 14001 / 45001