Raphael BOULAY

Architecte Directeur de projet sur des projets variés comme la santé et le handicap, les équipements publics et scolaires, logements et bureaux.

J'ai participé à plus de 200 concours en France et à l'étranger notamment en Chine (hôpitaux, ehpad, jeux olympiques d'hiver de Pékin... ). Hormis la conception des projets j'en réalise également tous les documents graphiques des dessins d'esquisses et croquis à la main aux maquettes 3D et la création et le traitement des images.

J'aime travailler en équipe et participer à la clarification de problématiques complexe et les cristalliser sous forme visuelle. Je suis passionné par les langues et leur écriture parle Anglais, allemand, russe et ai des notions dans d'autres langues comme le chinois...

Même si l'architecture est mon domaine actuel de travail, je suis ouvert à découvrir de nouveaux secteurs qui touchent au design en général et la création en particulier...