Raphaël BRUNET

Fort dune expérience de 20 ans en tant que dessinateur industriel et technico commercial, je suis rigoureux et impliqué dans les projets. Je maîtrise différents logiciels 2D-3D.

Diplômé en génie industriel, mon parcours ma par ailleurs permis de côtoyer différents domaines, dont la chaudronnerie industrielle, la mécanique, le bâtiment et le commerce de gros.

J'ai obtenu une licence Pro G.R.I.T. (Gestion Des Risques Industriels et Technologiques) en vue de travailler dans les domaines de la maintenance (gestion), de la qualité, de la sécurité, ou de l'environnemen.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Power point

Mechanical Desktop

IBM AS400 Hardware

Autocad

Bocad

Innova studio 3D

Commerce

Communication

CAO

GMAO

Optimaint

Ordonnancement

Audit qualité

Soudage

Audit énergétique

Normes ISO

Contrôle qualité