Responsable de comptes au sein de la Société Ucc Experts:



- Commerciale : prospection, business développement, propositions commerciales, négociations, relations commerciales avec les principaux clients, mise en place de CDS

- Recrutement : Sourcing, entretien, qualification des candidats, préparation candidats pour les entretiens clients

- Management : Point de suivi des consultants, point sur la mission, reprise d’un existant et suivi technique et humains.

- Ouverture de nouveaux comptes

- Mise en place et créations des contrats

- Mise en place des devis

- Gestion des facturations et relances clients

- Négociation tarifaire avec les services achats

- Négociation contractuelle



Si vous êtes consultant et en recherche d'une nouvelle mission, ou bien responsable d'un projet et en quête d'un profil spécifique, n'hésitez pas à me contacter.



Raphael CHAMLA

Tel : +33 1 84 78 02 16

GSM : +33 7 82 35 46 73

raphael.chamla@ucc-experts.fr



Mes compétences :

IP

System Strategy

Project Management

Microsoft Office

Microsoft Excel

Cisco Switches/Routers

Avaya switches