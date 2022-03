Raphael COOLEN

Actuellement en formation Comptable auprès de professionnels du secteur, celle-ci inclus une période dapplication professionnelle de 3 mois à partir du 7 juin 2022. Dans ce cadre, je vous propose de collaborer avec votre équipe sur des missions telles que:



-Traitement des opérations comptables courantes

-Saisie des déclarations sociales et fiscales

-Etablissement et comptabiliser les paies

-Elaboration dun diagnostic financier de lentreprise

-Réalisation dun prévisionnel

-Clôturer un exercice comptable



En tant que stagiaire de la formation professionnelle encadré par Transition Pro, ce stage ne requiert aucun règlement de la part de lentreprise encadrante. Un parfait départ donc, pour pouvoir vous démontrer mon engagement et ma fiabilité.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, rencontrons-nous !