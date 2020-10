Ayant relevé de nombreux challenges dans le digital, je souhaite mettre mes compétences au service dune marque afin datteindre ses ambitions et accélérer sa croissance.



Dynamique et enthousiaste, faisant preuve de rigueur et de pragmatisme, jaime relever les défis offerts chaque jour par le digital et le marketing. Japprécie travailler en équipe et fédérer les collaborateurs autour dun objectif commun.