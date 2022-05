Raphaël Hertault PROMOCADEAUX - ALIZE COMMUNICATION

ALIZE COMMUNICATION, société créée en 1993, basée à ROUBAIX dans le Nord.

Expert sur le marché de l'objet publicitaire, du cadeau d'entreprise et de la communication visuelle globale (Imprimerie, signalétique et PLV), ALIZE COMMUNICATION est membre agréé du réseau PROMOCADEAUX® / CENTRALE DE COM®, 1er réseau de la communication visuelle globale.

Vous avez un projet, vous êtes en quête d'idées, contactez-nous !



Retrouvez notre offre en ligne sur http://paris10.promocadeaux.com et http://www.centrale-de-com.fr

Pour toute demande directe en ligne : http://www.alize-communication.promocadeaux-express.com/





Mes compétences :

Conseil

Plan de communication

Objet publicitaire

Cadeau d'entreprise

Communication Visuelle Globale

Expertise

Communication

Signalétique

Imprimerie

Organisation