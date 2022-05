Raphaël IBARRA

Architecte de formation, 9 ans en free-lance pour diverses agences d'architecture sur des concours de marchés publics et privés, j'ai été appelé à travailler pendant plus de deux ans dans le secteur de l'architecture industrielle et d'activités.

Relevant au cours des années une attente très forte en termes de garanties l'idée de créer ma propre structure à vu le jour afin de pouvoir offrir aux clients "un tout en un".

Contrôle sur l'évolution des projets, la qualité des travaux, ainsi qu'une maîtrise des délais et des coûts.

Aujourd'hui Design-travaux développe une expertise technique et budgétaire précise et claire sur des programmes de boutiques, hôtellerie, appartement de standing et extensions de bâtiment.

Nous avons également une équipe pour les travaux de gros-oeuvre et confortement.

Depuis décembre 2013 création de la société E4-www.e4concept.com, qui a pour vocation de recycler les structures métalliques afin de réaliser différents types de programmes publics ou privés.





Mes compétences :

Restructuration

Architecture

Rénovation