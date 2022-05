Raphael JACUQINET

électricien depuis 2006 , ayant un BEP et un BAC PRO électrotechnique et plus de 5 années d'expérience dans ce domaine ,j'aimerai trouver un emploi dans le bâtiment/tertiaire



je suis motivé et assidu , ayant des difficultés a m'intégrer professionnellement dans cette nouvelle région je pourrais vivement convenir aux attentes des employeurs recherchant quelqu'un d'efficace et précis dans son travail



Mes compétences :

remise en conformité

Lecture de plan

Bâtiment tertiaire

Courant faible

Maintenance tertiaire

rénovation

Câblage

Courant fort