Madame, Monsieur,



Une première expérience d'ingénieur d'affaire pour la société EPSON a confirmé mon choix vers un métier qui allie la vente et les compétences techniques.

J'ai été ensuite Key Account Manager France pour la société JARLTECH jusqu'à début 2010.

JARLTECH est un grossiste paneuropéen spécialisé en produits points de vente, industriels, logistiques et Rfid.



Début 2010, j'ai décidé de partir à New York pour une plus longue durée. J'ai pu ainsi découvrir les états-unies, améliorer mon niveau d'anglais, y travailler et me marier (ma femme est américaine).



En 2010, j'ai repris un poste en France d'ingénieur d'affaire grands comptes au sein de la société XEROX.

Début 2011, j'ai décidé de revenir dans le monde du points de vente, de la logistique, de l'industrie et de la Rfid. J'ai été key account manager France au sein du groupe TOSHIBA jusqu'à fin 2013.

Début 2014, j'ai décidé de saisir une opportunité de poste pour le monde du points de vente et de l'industrie.

Je suis responsable commercial France au sein du groupe AURES.



Je suis content de mon poste mais je reste à l'écoute du marché car je suis curieux.



Si vous souhaitez avoir plus d'information, me rencontrer, me permettre de disposer de nouvelle opportunité de business, de carrière en France ou à l'étranger.



Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Cordialement. A bientôt.



Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.



Raphaël JOZAN



Mes compétences :

SALES REPRESENTATIVE

Ingénieur d'affaire

Ingénieur commercial

International

KEY ACCOUNT MANAGER

FRANCE

USA

Retail

Optique

Rfid

Lunettes de soleil

Opticien

Vente indirecte

Informatiques

Points de Ventes

Logiciels

Informatiques et systèmes

Lunettes optique

French

Verres optique

English fluent

Vente directe

Points of sales

Français

FRANCAIS ANGLAIS BILINGUE

POS

Points de vente

Cash Management