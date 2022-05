Raphaël JULLIEN

Embauché chez CSC (Computer Science Corporation) en la qualité de consultant fonctionnel depuis Octobre 2011, j’interviens sur des projets de transformation de S.I. (Systèmes d'information).



J'apporte mon sens de la coordination et de la rigueur afin d’accompagner la réalisation de projet variés. (Déploiement ERP, intégration de nouvelles activités, responsable d’un projet BI dans le secteur du titre).



Mes différentes missions m'ont permis d'avoir une vision globale d'un projet : réponse à un appel d'offre, recueil du besoin métier, implémentation, recette et déploiement d'une solution.



En plus de cette vision transverse, j'ai pu intervenir dans plusieurs secteurs d'activité (Construction, Assurance, Finance) et ce dans des univers francophones comme anglophones.





Cursus :

Mon cursus de 5 ans à IPAG Paris (École de commerce) m'a permis de recevoir une formation complète aux fonctions de management et d'administration d'entreprise.



J'ai profité de ce cursus pour réaliser plusieurs échanges internationaux afin d'être capable et opérationnel pour travailler à l'étranger ou dans une entreprise à dimension internationale.



J'ai validé ces expériences à l'étranger en obtenant un double diplôme en Finance & Corporate Management. (6 mois à l’Université de Hertfordshire (UK) puis 6 mois à l'IPAG Paris).



Mes compétences :

SQL

Informatique

Conseil

Gestion de projet

Management

ITIL