Raphael KOSCHIG

Je suis une personne l'aise avec les contenus multimédia et sait gérer les réseaux sociaux facilement. Je suis créateur d'une chaîne YouTube de plus de 20 000 abonnés et d'une page facebook de plus de 14 000 mentions j'aime (obtenus en quelques mois sans promotion payée). Ayant eu l'occasion de diriger des équipes et de monter des projets ainsi que de les gérer, je bénéficie de compétence pour motiver une équipe. Suite à mon expérience en entreprise je bénéficie de bonnes connaissances en gestion administrative et en commerce.



Réalisateur du films pour les entreprises et particuliers, mais également créateur de contenu original par exploitation des nouvelles technologies. J'offre également mes services à quiconque souhaite mettre en avant un produit ou un événement mais je suis aussi déterminé à élaborer des projets personnels.



Mes compétences :

Développement web

Technico commercial

Gestion de projets

Réalisateur

Production audiovisuelle

Gestion Site Internet

Service client

Management

Community management