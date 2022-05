Raphael LACOSTE

Ayant fais mes études universitaires à nancy (France), j'ai exercé ma profession sans spécialisation pendant 8 ans pour mon propre compte, avant de céder mon activité pour travailler en équipe et me spécialiser en endodontie.

J'ai exercé dans 2 cliniques dentaires suisses qui m'ont permis d'analyser le fonctionnement de ce type de structure.

En m'appuyant sur mon précédent exercice indépendant, les constatations organisationnelles et en aspirant à de nouveaux concepts, je me suis lancé dans la réalisation d'une solution originale, proche de mes valeurs, une structure innovante, synthèse entre modernité, efficacité et proximité humaine (soignants et patients).

J'ai naturellement plus de défauts que de qualités, ce qui fais de moi un être peu recommandable, sauf si vous avez le même déficit.

Si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution à un problème dans mon domaine de compétence, je suis le bon interlocuteur, j'adore m'impliquer dans la réussite des autres et trouver des idées que d'autres n'auraient pas.



Mes compétences :

Démarche qualité

Dynamisme

endodontie

Esthetique

Informatique

Innovation

Organisation

Qualité

Veille

Veille technologique