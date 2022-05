Raphael LAMARGOT

Technicien thermicien spécialisé dans les énergies renouvelables, je suis volontaire, travailleur et responsable. Réaliser des études énergétiques et proposer des conseils en maîtrise de l'énergie ou dans les énergies renouvelables sont des activités professionnelles que m'intéressent.

Je suis actuellement en recherche d'un poste de technicien thermicien dans le Loiret.



Mes compétences :

Visualisation 3D

Réalisation de devis

Dimensionnement thermique

Conseil énergies renouvelables

Animation et sensibilisation

Énergies renouvelables

Maîtrise de l'énergie

Pack Office

AutoCAD

Diagnostics du batiment